في أول أيام العيد.. اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من الشبان المقدسيين عند باب الأسباط بالضرب بالعصي أثناء توجههم لصلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قرية العرقة جنوب غرب جنين.

وأفادت "وفا" بأن الطفل (12 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال في أسفل الظهر، أثناء تواجده بالقرب من سياج الفصل العنصري، المقام على أراضي القرية، وجرى نقله إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، بحسب ما أفاد به نادي الأسير في البلدة.

ونقلت مصادر محلية عن مدير النادي، كمال بني عودة، قوله إن قوة احتلالية اعتقل الشاب، محمد جهاد دراغمة (22 عامًا)، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان الاحتلال قد اقتحم، في أول أيام عيد الفطر، عدة مناطق في الأراضي المحتلة واعتقلت قواته عددًا من الفلسطينيين بالتزامن مع عربدة للمستوطنين في مناطق أخرى.

وفي القدس، اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان المقدسيين عند باب الأسباط بالضرب بالعصي أثناء توجههم لصلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

كما وداهمت منزل عائلتي الشابين، عبد الرحمن البشيتي ومحمد الديسي، في القدس المحتلة، واعتقلتهما، الليلة الماضية، بالإضافة إلى اعتقالها للأسير المحرر، قصي داري، من منزله في بلدة العيسوية.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الجمعة، ثلاثة شبان وهم؛ محمد بسام خليل العلامي (20 عامًا) وفراس إبراهيم موسى عرار (20 عامًا) وعبد الرحمن اسماعيل عوض (21 عامًا) بعدما داهمت منازل عائلاتهم وعبثت بمحتوياتها.

كما وتعرضت عدة منازل إضافية في البلدة; مناطق الظهر، والثغرة، وعصيدة، لعمليات مداهمة وتقتيش.

وفي جنين، اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة الحفيرة، جنوب المدينة، وأدت فيها صلوات "دينية وطقوسًا تلمودية"، بحسب ما أفادت مصادر محلية، بحماية مشددة من قوات جيش الاحتلال.