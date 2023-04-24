استئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى والاحتلال يعيث خرابا بـ "باب الرحمة"

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغارب بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي عاثت خرابا بمصلي باب الرحمة في ساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى وقطعت أسلاك الكهرباء فيه للمرة الثانية خلال 48 ساعة. ومنعت قوات الاحتلال حراس المصلى والفلسطينيين من الاقتراب والدخول إليه.

وصادرت قوات الاحتلال محتويات مصلى باب الرحمة بعد تحطيمها.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، مساء السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وخربت التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن "اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة واستمرار منع ترميمه، يؤكد طمعه بالمصلى وجميع مساحة المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى".

وأضاف خطيب المسجد الأقصى "هذه التصرفات العدوانية تتعارض مع جميع القوانين الدولية الخاصة بحرية العبادة، والمصلى جزء أصيل ولا يتجزأ من الأقصى لا يمكن التنازل عنه".

وأوضح الشيخ صبري أن إعمار المصلى بالمعتكفين والمصلين خلال شهر رمضان، أثار حفيظة الاحتلال وغيظه، ليكشف لاحقا عن مخطط مبيت للانقضاض عليه وتخريب جميع محتوياته.

وظل مصلى باب الرحمة تحت سيطرة الاحتلال طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في شباط/فبراير 2019، فيما عُرف بـ "هبة باب الرحمة" بعد إغلاق استمر قرابة 16 عاما.

وأعلنت منظمات "الهيكل" المزعوم، صباح اليوم الإثنين، عن استئناف الصعود إلى "جبل الهيكل" (اقتحام المسجد الأقصى)، وذلك بعد توقف دام 13 يوما بسبب العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر.

ووفقا لمديرية "جبل الهيكل"، فإن الاقتحامات ستتم على فترتين صباحية من الساعة 7 إلى 11:30 وصباحا، وفترة مسائية من 13:30 إلى 14:30.