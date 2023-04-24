مصرع طفلة إثر سقوطها من سيارة في ضواحي القدس

أسفر سقوط طفلة، لم تتجاوز الثلاثة أعوام من العمر، من السيارة التي كانت تقلها في بلدة بدو عن مصرعها، اليوم.

لقيت طفلة، تبلغ ثلاثة أعوام، مصرعها اليوم الإثنين، جراء سقوطها من السيارة التي كانت تقلها في بلدة بدو، شمال غرب ضواحي القدس.

وأفادت مصادر في ضواحي القدس أن ضحية الحادث الطفلة شيماء محمد يعقوب شراكة (3 سنوات) من مخيم الجلزون، شمال رام الله.

ضحية الحادث شيماء شراكة

وأفاد الناطق الإعلامي بلسان الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن "إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة مفادها سقوط طفلة من مركبة، تعود لأحد أقاربها على طريق النفق المؤدي لبلدة بدو، وتم تحويلها إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء عن وفاتها".

وأضاف ارزيقات أن "خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا للمكان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة، وحجز سائق المركبة".