أربع إصابات في اعتداء للمستوطنين على مزارعين في الأغوار

أفادت مصادر محلية، بأن أربعة مواطنين أصيبوا برضوض بعد اعتداء مستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية في خربة الساكوت بالأغوار، بحماية قوات الاحتلال.

أُصيب، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين برضوض، بعد اعتداء للمستوطنين في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة مواطنين أصيبوا برضوض بعد اعتداء مستوطنين على مزارعين ورعاة ماشية في خربة الساكوت بالأغوار، بحماية قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة مستوطنين تتجمهر على المدخل الشرقي لقرية عين البيضاء المفضي إلى عين الساكوت، وسط تخوفات من اعتداءات على ممتلكات المواطنين.

وتشهد الساكوت منذ الأمس، اعتداءات مستمرة يقوم بها المستوطنون ضد الأهالي.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد أقامت قبل أيام حظيرة للأبقار في المنطقة، وأتلفت أجزاءً من المحاصيل المروية في المكان.

في السياق، هاجم مستوطنون مسلّحون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين وممتلكاتهم قرب مدخل قرية عين شبلي، شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن 25 مستوطنا مسلحا هاجموا مركبات المواطنين ومنازلهم والبيوت البلاستيكية، قرب مدخل قرية عين شبلي، وسط أعمال عربدة واستفزاز في المنطقة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تصاعدا كبيرا لهجمات المستوطنين، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر وتفعيل لجان الحراسة، للتصدي لهذه الاعتداءات.