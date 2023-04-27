مواجهات واعتقالات بالقدس وجنين

أفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الخميس، عددا من الفلسطينيين في محافظتي جنين والقدس، في وقت اندلعت مواجهات في بعض المناطق بالضفة والقدس خلفت إصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل بالضفة وعاثت بها خرابا، بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

ففي محافظة جنين، أصيب شاب في ساعات متأخرة من الليل، جراء دهسه بجيب لقوات الاحتلال جنوب مدينة جنين، في حين اعتقلت تلك القوات شابين من المخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بوصول إصابة إلى مستشفى بن سينا التخصصي، جراء دهس من آلية للاحتلال بين بلدتي قباطية والزبابدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم جنين.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني عطا أبو رميلة على حاجز عسكري مفاجئ بالقرب من بلدة الزبابدة، والشاب أسامة زيد صلاحات أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من قرية زبدة بمنطقة يعبد.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عدنان الرجبي من محيط باب حطة بالبلدة القديمة، كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب كان يستقل مركبته في حي واد الجوز، وفتشته جسديا ونكلت به.

وأبعدت شرطة الاحتلال الشاب علي الصياد من بلدة الطور عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر، كما اعتقلت معتز عودة من باب الأسباط، بزعم مخالفته قرار الإبعاد عن الأقصى.

واحتجزت قوات الاحتلال شابا بعد محاولة دهس تعرض لها من قبل مستوطن في حي رأس العامود ببلدة سلوان، وأخضعته للتحقيق في المكان، فيما أطلقت سراح المستوطن الذي اعتدى على الشاب.

إلى ذلك، أصيب العشرات من سكان مخيم شعفاط في ساعات متأخرة من الليل بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة بين البيوت السكنية والمحلات التجارية.

واندلعت مواجهات عنيف بين قوات الاحتلال والشبان في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط، بعد إطلاق قنابل الغاز بشكل عشوائي.

ونفذ فلسطينيون 15 عملا مقاوما في عدة مناطق بالضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15عملا مقاوما بالضفة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.