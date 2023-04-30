الاحتلال يحاصر مدرسة تقوع ويعتدي على طلابها

حاصرت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، مدرسة ذكور تقوع الثانوية في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، حيث أطلقت قنابل الغاز صوب المدرسة، وأعتدت على عدد من الطلاب.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلاب.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة العديد من الطلاب بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال، حيث تم معالجتهم ميدانيا.

وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر، بأن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة القريبة من المدخل الشمالي للبلدة، واقتحمت محيطها وتمركزت بالقرب من أبوابها.

وأضاف جبر، بأن قوات الاحتلال قامت بمحاصرة المدرسة، وأطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلاب والمعلمين، وهو ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب في حالات اختناق.

وتعيق قوات الاحتلال وصول الطلبة إلى مدارسهم في بلدة تقوع، وتمنعهم من عبور الشارع الالتفافي الرئيسي المؤدي للمدارس، ما يجبرهم على سلوك طرق وعرة للوصول إليها.

يذكر أن طلبة المدارس يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال، وذلك من خلال إلقاء قنابل الغاز والصوت باتجاههم خلال فترة الدوام، إضافة إلى احتجاز واعتقال العديد من الطلاب.

ويواصل الاحتلال ملاحقة طلبة المدارس، في مناطق متفرقة بالضفة، منها مدارس اللبن الشرقية بنابلس ومدارس تقوع والخليل.