إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين والخليل

اندلعت المواجهات بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين.

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق فيما اعتقل شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين، مساء الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت رمانة واعتقلت الشاب محمد يوسف أحمد عطاطرة بعد مداهمة منزله، ما أدى إلى وقوع مواجهات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق إثر استنشاق الغاز، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

وتتعرض قرية رمانة بشكل شبه يومي لاقتحامات من قوات الاحتلال، ونصب حواجز عسكرية داخل شوارعها وفي محيطها.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين.

وأصيب شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، ونقل لتلقي العلاج إلى أحد مستشفيات المدينة، كما أصيب العشرات بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيا.