الاحتلال يهدم منزلين بالضفة ويخطر بوقف البناء بـ 11 منزلا بالأغوار

قال الناشط الميداني في الأغوار أيمن غريب، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفولة في الجفتلك، ووزعت 11 إخطارا بوقف البناء لمنازل مكونة من الأسمنت، منها قيد الإنشاء، وأخرى قديمة مبنية منذ عام 1960 والعام 1975.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 11 منزلا في بلدة الجفتلك شمال محافظة أريحا والأغوار، وذلك بعد أن أقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزلين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الميداني في الأغوار أيمن غريب، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفولة في الجفتلك، ووزعت 11 إخطارا بوقف البناء لمنازل مكونة من الأسمنت، منها قيد الإنشاء، وأخرى قديمة مبنية منذ عام 1960 والعام 1975.

وأضاف أن قوات الاحتلال أبلغتهم بمراجعتها ووقف البناء، بحجة عدم الترخيص.

وفجرت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من بلدة حارس، قضاء سلفيت.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، الذي استشهد برصاص الاحتلال في 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، قضاء سلفيت.

وذكر رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، أن المنزل المستهدف مكون من ثلاثة طوابق تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، وهو قيد الإنشاء.

بدوره، أكد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أن هدم منازل عائلات الشهداء يأتي في إطار العقاب الجماعي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق شعبنا، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال وجرائمه.

وهدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان، في بلدة حجة شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين بمساحة 250 مترا مربعا.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت يونس في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.