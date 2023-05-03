الاحتلال يهدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف

قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، قرية حجة شرق قلقيلية وجرافاته هدمت منزل الأسير هيلان، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حارس شمال سلفيت وفجرت منزل الشهيد محمد صوف، بادعاء تنفيذهما عمليتي طعن

من موقع العملية في "أريئيل" (Getty Images)

هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم، الأربعاء، منزل الأسير يونس هيلان، في قرية حجة شرقي مدينة قلقيلية. وفي بلدة حارس شمال سلفيت، فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات قرية حجة، وحاصرت منزل الأسير هيلان، ومنعت اقتراب أي مواطن أو جهة من المنزل، ثم شرعت بهدمه.

الأسير يونس هيلان

وينسب الاحتلال للأسير هيلان تنفيذه عملية طعن في بلدة الفندق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن.

وأتت عملية الطعن في بلدة الفندق في الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد ساعات من استشهاد 6 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال، بينهم القيادي البارز في مجموعات "عرين الأسود" في نابلس وديع الحوح.

وكان قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية حجة، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأجرت قياسات لمنزل الأسير هيلان تمهيدا لهدمه.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة حارس وفجرت منزل الشهيد محمد صوف.

وزعمت الاحتلال بعد إطلاق النار على الشهيد صوف أنه نفذ عملية طعن في مستوطنة "أريئيل" أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، آواخر العام الماضي.

وكانت قد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب تصاريح عمل وإقامة 500 شخص من أفراد عائلة وأقارب الشهيد محمد صوف، في أعقاب عملية الطعن.