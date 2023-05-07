اقتحامات للأقصى وبؤرة استيطانية جديدة بالقدس

قال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، استولوا على أراض فلسطينية في بلدة مخماس، وشرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة إستراتيجية وجغرافية مهمة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة..

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد والنفير في ساحات الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس"، الموافق 18 أيار/ مايو الحالي.

وأكدت الدعوات على ضرورة النفير لحماية الأقصى من مخططات المستوطنين، مشيرة إلى أن الحرب الدينية على المقدسات الإسلامية لا تهدأ.

وتخطط "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال القدس، بالإضافة إلى "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة.

الاحتلال يعتقل مقدسيا وموظفا في الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابا مقدسيا، وموظفا في قسم الزراعة بالمسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف عرفات رزق، أثناء قيامه بأعمال بستنه، واحتجزت أدواته.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عويسات، من بلدة جبل المكبر، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالقدس

أقام مستوطنون، الليلة الماضية، بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، استولوا على أراضٍ فلسطينية في بلدة مخماس، وشرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية مهمة.

وتقع مخماس على بعد 8 كم شمال شرقي القدس، وتعد من كبرى قرى محافظة القدس من حيث المساحة، إذ تصل مساحتها لأكثر من 13 ألف دونم، وتمتد أراضيها لتصل حدود محافظة أريحا شرقا، وأقرب قرية لها جبع من جهة الغرب، وتحدها من الشمال والشرق أراضي قرية دير دبوان.

ووفقا لاتفاقية أوسلو، تصنفّ اليوم أغلب أراضيها، حوالي 12770 دونما على أنها منطقة (ج)، فيما تصنف بحوالي 872 دونمًا كمنطقة (ب).