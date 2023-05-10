العدوان على غزة: قلق أممي والجامعة العربية تدعو إلى تحرك دولي وحماية الفلسطينيين

طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني".

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، "قلقه العميق" إزاء التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، داعيا إلى خفض التوتر.

وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "الغارات الجوية مستمرة منذ الثلاثاء، وأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة الفلسطيني على إسرائيل".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تأكدت من مقتل 15 فلسطينيا حتى صباح الأربعاء، منهم 10 مدنيين بينهم 3 فتيات وصبي، و4 سيدات و2 من الرجال".

ولفت حق إلى أن إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة أدى إلى منع دخول نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود إلى المنطقة.

وتابع أن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات"، وأكد أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي سيناقش آخر التطورات في جلسة مغلقة طارئة، مبينا أن المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة، تور وينسلاند، سيطلع الدول الأعضاء عبر فيديو كونفرنس على آخر التطورات.

ومن جانبها، دعت جامعة الدول العربية إلى "تحرك دولي" ضد "التصعيد الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطيني؛ وذلك في ختام اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

وأدانت الجامعة العربية "العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني (..) بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة".

وعبرت عن "دعم صمود الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس".

وطالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني".

وحث الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

كما حث "المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وطالب الاجتماع "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح للجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 21 أيار/ مايو 2021، بالدخول إلى أرض فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".

وثمن الاجتماع "الجهود المصرية والأردنية والعربية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.