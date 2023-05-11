شهيد بقباطية وإصابات باشتباكات في طولكرم وطوباس

اندلعت في ساعات الفجر الأولى اشتباكات مسلحة عنيفة بمدينة طوباس بين مسلحين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، كما اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

استشهد أوس أمين حمامدة (30 عاما)، من بلدة قباطية قضاء جنين في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، متأثراً بإصابته فجر أمس الأربعاء، فيما بلغ عن إصابات جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات مسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي طولكرم وطوباس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أوس أمين حمامدة من بلدة قباطية، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، استشهد فجر اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها فجر أمس الأربعاء.

وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد لوكالة، إن الشاب حمامدة أدخل إلى المستشفى، أمس الأربعاء، بحالة حرجة جدا، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح في إنقاذ حياته.

الشهيد أوس أمين حمامدة

وشهدت بلدة قباطية اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الشهيدين أحمد كميل (18 عاما) وراني قطنات (25 عاما) من مخيم جنين، فيما أصيب الشهيد أوس بجراح خطيرة جدا ليستشهد على إثرها فجر اليوم.

اشتباكات في مخيم نور شمس وطوباس

وعلى الصعيد الميداني، اندلعت في ساعات الفجر الأولى اشتباكات مسلحة عنيفة بمدينة طوباس بين مسلحين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، كما اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في طوباس، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وقالت كتائب شهداء الاقصى إن مجموعاتها خاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المتواجدة في بلدة طوباس.

وتجدد في ساعات الصباح الأولى الاشتباكات المسلحة بين مسلحين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس، حيث بلغ عن إصابتين برصاص الاحتلال في المخيم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم): "جنودنا ومقاتلينا يتصدون الآن لاقتحام قوات الاحتلال مع الفصائل الأخرى".