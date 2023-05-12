الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم وآخران بالمعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بالاختناق جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، قد دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة وفاء لقطاع غزة.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم وآخران بالمعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المشاركين، ما أسفر عن إصابة شاب (21 عاما) برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى مستشفى "رفيديا" بمدينة نابلس.

وأضاف أن "جيش الاحتلال أطلق أيضا الرصاص المعدني ما أدى إلى إصابة شابين، إضافة إلى إصابات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع بينها نساء وأطفال جرى علاجهم ميدانيا".

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه على قطاع غزة، حيث ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الغاضبة.

وفي بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة بعد منع جيش الاحتلال مرور جنازة مواطنة عبد المدخل الذي أغلقه الجنود.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة شرق البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جرى علاجهم ميدانيا.