تجميد الاعتراف بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان: صفقات تؤثر على مستقبل القدس

في أعقاب صفقة "حديقة البقر" المشبوهة في القدس ورفض البطريرك مانوغيان وقف أية إجراءات من شأنها التأثير على وضع العقارات التاريخي والقانوني ومستقبل المدينة المحتلة، الأردن وفلسطين يجمدان الاعتراف بالبطريرك الأرمني.

أعلنت السلطات الأردنية والسلطة الفلسطينية تجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني، نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في بيان مشترك صدر مساء أمس، الخميس، في أعقاب التقارير عن تأجير قطعة أرض تابعة لبطريركية الأرمن في القدس لبلدية الاحتلال وصندوق التطوير الداعم للمتطرفين.

وجاء في البيان، أن الدولتين "اتخذتا هذا القرار بناءً على تعليمات العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد أن اتخذ البطريرك مانوغيان إجراءات عقارية وصفقات من شأنها التأثير على مستقبل المدينة المقدسة، دون توافق وتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وبدون إشراك السنود والهيئة العامة لأخوية مار يعقوب كما يقتضي القانون والأنظمة الكنسية، وتجاهله لنداءات المؤسسات الأرمنية في الداخل وفي المهجر".

وأشار البيان إلى أن قرار الأردن وفلسطين جاء عقب "الصفقة" المتعلقة بموقع البستان المعروفة بـ"حديقة البقر" ومحيطها الذي يمتد إلى بناية "القشلة" في باب الخليل، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الحيّ الأرمني. ولفت إلى أنه تمت مطالبة البطريرك مانوغيان بوقف أية إجراءات من شأنها التأثير على وضع هذه العقارات التاريخي والقانوني، والتي ستغير من طابعها الديمغرافي والجغرافي، لكنه لم يستجب إلى أي من هذه المطالب.

وأكد الجانبان، أن "الحي الأرمني يعد جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراضي محتلة، تنطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرارات مجلس الأمن 1515، 476، 338، 242، 2334، وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة".

ووفق البيان، فإن "المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قد أصدر قرارات عدة باعتبار البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأن تعاملات البطريرك مانوغيان شكلت مخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، التي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في القدس وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل".

وخلال الفترة الماضية، كشفت تقارير عن اتفاق غير معلن يقضي بتأجير قطعة أرض تابعة لبطريركية الأرمن في القدس لبلدية الاحتلال وصندوق التطوير الداعم للمتطرفين لإقامة مصف سيارات.

واستنكر 12 كاهنًا من "أخوية مار يعقوب" من بطريركية الأرمن في القدس، قرار البطريرك مانوغيان، بمنح عقد إيجار على قطعة أرض تقع في البلدة القديمة بالقدس لمدة 99 عامًا لرجل أعمال أسترالي بغرض بناء فندق.

واشتكت جهات فلسطينية، في مناسبات سابقة، من تصرفات البطريرك، وقدمت ضده شكاوى إلى البطريرك الأعلى في أرمينيا، بسبب عقده صفقات من شأنها أن "تغيّر من ملامح القدس المحتلة"، وسط خشية من تسرب تلك العقارات إلى دولة الاحتلال.