غزة: 94 أسرة تضررت معيشيا نتيجة العدوان الإسرائيلي

يأتي العدوان في ظل حصار ومعاناة يعيشها سكان قطاع غزة بفعل الحصار المستمر منذ عام 2017

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن 94 أسرة في القطاع تضررت معيشيا بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة "إن 94 أسرة تضررت معيشيا بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الثلاثاء".

وأضافت أن "يأتي العدوان في ظل حصار ومعاناة يعيشها سكان قطاع غزة بفعل الحصار المستمر منذ عام 2017".

ودعت الكحلوت الجهات الدولية والحقوقية إلى "العمل المشترك والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا والأطفال والنساء".

كما طالبت الكحلوت المؤسسات الدولية "بإغاثة صمود الأسر الفقيرة بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مسؤول حكومي فلسطيني في غزة من توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة خلال 72 ساعة، مع اقتراب نفاد كميات الوقود في ظل تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقال معروف إنه "نحذر من استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، حيث اضطرت إدارة المحطة لتوقيف توربين من التوربينات الثلاثة المولدة للطاقة لإطالة أمد عملها، حيث من المتوقع توقفها بشكل كامل خلال 72 ساعة".