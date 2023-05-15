اعتداءات المستوطنين: اقتحامات للأقصى وتحطيم النصب التذكاري للشهيد أبو عين

أفاد رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، بأن عددا من المستوطنين تسللوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم من مستوطنة "شيلو" باتجاه النصب التذكاري، وقاموا بتحطيمه، والفرار من المكان.

حطم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، نصب الشهيد زياد أبو عين، في بلدة ترمسعيا قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية، كما حطموا عددا من أشجار الزيتون المعمرة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى.

وأفاد رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، بأن عددا من المستوطنين تسللوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم من مستوطنة "شيلو" باتجاه النصب التذكاري، وقاموا بتحطيمه، والفرار من المكان.

وأضاف أن هؤلاء المستوطنين حطموا 8 أشجار زيتون معمرة من أراضي ترمسعيا.

يذكر أن المستوطنين حطموا النصب التذكاري للشهيد أبو عين ي شهر آذار/مارس من العام 2020، علما أن الشهيد أبو عين ارتقى أثناء مواجهات اندلعت في ترمسعيا في العاشر من كانون أول/ ديسمبر عام 2014.

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد في ساحات الأقصى الخميس المقبل، لإفشال مخططات المستوطنين في ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس".

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.