اعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات بنابلس وطوباس

شملت هذه الاقتحامات عدة مناطق في محافظات رام الله والبيرة وجنين وطوباس، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، عددا من الفلسطينيين، خلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس وطوباس أسفرت عن إصابات بجروح متفاوتة وحالات اختناق.

وشملت هذه الاقتحامات عدة مناطق في محافظات رام الله والبيرة وجنين وطوباس، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين واعتقلت الشاب محمد الفواز بعد مداهمة منزله.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عزيز عابد، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في البيرة.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال الخاصة، عقب اقتحامها طوباس، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، لمساعدة القوات الخاصة على الانسحاب.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص الحي والمطاط قبيل فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة قبر يوسف في مدينة نابلس، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وسط أصوات انفجارات سمعت في المنطقة الشرقية للمدينة.

واقتحمت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال الراجلة مدينة نابلس، وحولت بعض البنايات إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

ونقلت طواقم جمعية الهلال الأحمر إصابة بالرصاص الحي بالظهر، وأخرى بقنبلة غاز باليد تسببت بجرح قطعي إلى مستشفى رفيديا، حيث وصفت الأولى بالخطيرة.

وتعرض 80 فلسطينيا للاختناق بالغاز السام، إضافة لإخلاء بعض المنازل نتيجة استهدافها، إضافة إلى استهداف طاقم الهلال الأحمر بقنابل الغاز بشكل مباشر.

وأضافت الهلال الأحمر أن سبعة شبان أصيبوا برضوض جراء سقوطهم أثناء ملاحقة قوات الاحتلال لهم، عولجوا ميدانياً، بينما أخلت الطواقم حالتي ولادة من مخيم عسكر ونقلهما للمستشفى.

وتصدى مسلحون لقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، واستهدفوا جرافة وآلية عسكرية بعبوات ناسفة عند شارع عمان شرق نابلس، وفق مراسلنا.

واغلقت قوات الاحتلال شارع عمان بالسواتر الترابية، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي في المنطقة.