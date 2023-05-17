459 أسرة بلا مأوى بسبب عدوان الاحتلال على غزة

أوضحت الوزارة في بيان، أن "عدد الأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء العدوان الأخير على غزة بلغت 459 أسرة، بواقع أكثر من ألفين و516 فردا".

باتت 459 أسرة فلسطينية دون مأوى في قطاع غزة المحاصر،، من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحسب ما قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان: "عدد الأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء العدوان الأخير على غزة بلغت 459 أسرة، بواقع أكثر من ألفين و516 فردا".

وأوضحت أنه من بين إجمالي الأفراد الذين باتوا دون مأوى، نحو ألف و180 طفلا وحوالي 688 سيدة، وقرابة 97 مسنا، بالإضافة إلى 3 أشخاص من ذوي الإعاقة.

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وذكرت الوزارة أن أصوات الطائرات والانفجارات، خلال التصعيد الأخير، تسببت في "ترويع الأطفال وترك آثار نفسية عميقة لديهم".

وأفادت بأن "عدد من الأطفال فقدوا حياتهم بسبب الخوف (خلال التصعيد الأخير)".

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية إلى "العمل على دعم الأسر المتضررة والفقيرة في غزة".

(Getty Images)

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد قال الأحد، إن التصعيد الأخير ألحق أضرارا بنحو 2041 وحدة سكنية، بينها 93 دمرت بشكل كامل و128 غير صالحة للسكن، وبإجمالي خسائر أولية قدّرت بحوالي 9 ملايين دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس المكتب، سلامة معروف، أن "قيمة الخسائر في القطاع الزراعي بلغ نحو 3 ملايين دولار".

ومساء السبت الماضي، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة، قتالا استمر 5 أيام بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل أسفر عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات.