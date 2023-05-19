الضفة: إصابات بينها بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال

قالت مصادر طبية، إن 12 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب مواطنان بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، جرى علاجهما ميدانيا

من المواجهات في كفر قدوم (وفا)

أصيب فلسطينيون بالرصاص وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي بيتا وقريوت جنوب نابلس وبيت دجن شرقا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت في قريوت بعد اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة نبع الماء في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب مواطنان بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، جرى علاجهما ميدانيا.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء القرية، وذلك إحياء للذكرى الـ75 للنكبة وتنديدا بمسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال.

وفي التفاصيل، فإن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب مسيرة جماهيرية انطلقت من وسط البلدة، تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة في القدس.

وتركزت المواجهات في منطقة عصيدة ومحيط المدرسة الألمانية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة أعداد كبيرة منهم بحالات اختناق.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة ومنعت المواطنين من التنقل.