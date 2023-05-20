إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز برطعة

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الفتى، بشار سليمان طعمة، (16 عامًا) وأصابته بالساق واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية

أصيب فتى فلسطيني من قرية قفين في طولكرم، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.

وبحسب الهلال الأحمر في جنين أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الفتى، بشار سليمان طعمة، (16 عامًا) وأصابته بالساق، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للفتى من قبل طواقم الهلال الأحمر ونقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين، لمتابعة تلقي العلاج.