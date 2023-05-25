مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة واعتقلت 17 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة واعتقلت 17 شابا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، ومناطق نابلس وجنين، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتحقيق مع قاطنيها، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر قضاء أريحا طالت 14 شابا، عرف منهم: عمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل شرف، وإياد حميدات، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم يوسف ياغي، وعلاء البيطار.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، محمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان، ورامي يحيى الجمال، وزيد محمد رسلان، وإبراهيم العالم.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال يوسف حمايل بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ناصر جبريل، ونجله محمد، من سكان يطا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

الاحتلال يعتقل المطارد ماهر تركمان أسعيد

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الجيش اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار التي استهدفت قوات الجيش في الرابع من أيلول/سبتمبر 2022، وأتى اعتقاله بعد 9 أشهر من المطاردة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، بأنه اعتقل ماهر تركمان أسعيد من سكان وادي برقين، والذي خطط ونفذ عملية إطلاق نار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنود في منطقة الأغوار في الرابع من أيلول 2022، حيث أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 6 جنود.

واعتقل أسعيد خلال تواجده في بلدة اليامون، وتم تحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وفي القدس، منعت شرطة الاحتلال، العشرات من الشبان من الدخول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ضمن تشديدات وقيود بمناسبة ما يسمى عيد "الشفوعوت" أو "البواكير -نزول التوراة".

ونصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية على مداخل بوابات المسجد الأقصى، ومنعت دخول المصلين تحت سن الـ 50 عاما إلى المسجد الأقصى.

ونفذ فلسطينيون 25 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة بينها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء 4 زجاجات حارقة.

وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إحراق مستوطنة، وتصدي لثلاث اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين، ومواجهات في 9 نقاط بالضفة، إلى جانب عمليات إطلاق النار وتفجير العبوة الناسفة وإلقاء الزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط تخللها إلقاء حجارة، إضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة صوب مستوطنة "بسغات زئيف" ووقوع حريف فيها بمدينة القدس.