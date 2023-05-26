إصابات في قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في كفر قدوم وبيت دجن

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرتين مناهضتين للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب سجن "عوفر" غرب رام الله، جرى خلالها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت قوات الاحتلال مركبة صحافي بقنبلة غاز أدت إلى تحطم زجاجها.

في بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، قد دعت المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين في مختلف المحافظات.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة واعتلت أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي صوب إحدى المركبات، ما أدى إلى إعطاب إطاراتها.

وكان المئات من أبناء البلدة قد خرجوا بمسيرتهم الأسبوعية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، مرددين الشعارات الوطنية الداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية ردا على تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم.