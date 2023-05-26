الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة وبلدة قباطية ويعتقل ثلاثة شبان

اشتباكات مسلحة دارت بين الشبان في مخيم بلاطة وبلدة قباطية وقوات الاحتلال الخاصة، قبيل فجر اليوم، واعتقال شابين في مخيم بلاطة وأسير محرر في قباطية، حيث أصيب شاب بنيران الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال قبيل فجر اليوم، الجمعة، مخيم بلاطة في نابلس واعتقلت شابين وسط اشتباكات مسلحة، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت شابا، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين مسلحين في مخيم بلاطة وبين قوات خاصة في جيش الاحتلال، التي اعتقلت الشابين عادل أبو الليل وإبراهيم أبو علفة، قبل انسحاب قوات الاحتلال من المخيم.

الأسير المحرر فادي زكارنة

وكان جيش الاحتلال قد حشد قوات كبيرة حول مخيم بلاطة قبل اقتحامه، التي منعت المصلين من الخروج من مسجد عباد الرحمن في المخيم بعد أدوا صلاة الفجر.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها للمخيم. وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات عنيفة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية. وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب خلال مواجهات في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي زكارنة، قبل أن تنسحب من قباطية.