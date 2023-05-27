الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال ومسيرة في برقة رفضا لعودة المستوطنين

في برقة شمال غرب نابلس، ندد مشاركون في مسيرة انطلقت من أراضي البلدة بقرار حكومة الاحتلال القاضي بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حوش" المخلاة.

أصيب شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق مساء السبت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل متعمد ومن مسافة قريبة صوب شاب (19 عاما) كان يعمل أمام بقالة والده، ما أسفر عن إصابته برصاصة في قدمه اليسرى ونقل إلى العيادة الطبية في البلدة.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة "عصيدة" في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق إثر استنشاق الغاز، جرى علاجهم ميدانيا، وتحطيم واجهة زجاجية لمحل تجارية ما تسبب بخسائر مادية.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بالبوابة الحديدية لمدة ساعتين تقريبا، ومنعوا المواطنين من الدخول والخروج منها.

وفي برقة شمال غرب نابلس، ندد مشاركون في مسيرة انطلقت من أراضي البلدة بقرار حكومة الاحتلال القاضي بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حوش" المخلاة.

وأكد المشاركون وممثلو الفعاليات الوطنية والرسمية في محافظة نابلس، أن قرار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بعودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة منذ عام 2015، انتهاك صارخ لجميع الأعراف الدولية والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة وتصعيد إرهابي جديد ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة المسيرات السلمية الرافضة للمخططات الاستيطانية، ومواجهة اعتداءات المستوطنين المتكررة.

وفي قريتي النبي صالح وعابود شمال رام الله، اندلعت مساء السبت مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات في منطقة الجبل بالنبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، وأغلقوا البوابة المؤدية إلى القرية.

في السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل قرية عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.