مواجهات وإصابات بالضفة واشتباكات بمخيم طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وداهمت العديد من المنازل، حيث تعرضت القوات إلى إطلاق نار من قبل مجموعة من المسلحين.

مواجهات ليلية مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

أصيب عدة شبان بجروح متفاوتة جراء إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وذلك جراء المواجهات الليلية التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم نور شمس فجر اليوم الأحد.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وداهمت العديد من المنازل، حيث تعرضت القوات إلى إطلاق نار من قبل مجموعة من المسلحين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومجموعة من المسلحين.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية فجر اليوم، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال المحال التجارية عند مدخل المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية وسط مواجهات عنيفة استمرت لساعات.

وفي بلدة بيت أمر، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

واندلعت مواجهات في منطقة عصيدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا، كما تحطمت واجهة أحد المحال التجارية.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة الجبل بالنبي صالح.

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، قبل أن يغلقوا البوابة المؤدية للبلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.