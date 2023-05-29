مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بساحاته

تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس والأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ودعا ناشطون فلسطينيون للتغريد على وسم (#لن_يقسم) وتكثيف دعوات الرباط، والتواجد في الأقصى، ودعوة أهالي الداخل والقدس لتأدية دورهم المحوري في حماية المسجد، مشددين على ضرورة النفير العام لمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابا من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قاسم غنيم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بيت حنينا.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عبد المجيد طه في بلدة العيسوية، وفتشته، ودمرت محتوياته.