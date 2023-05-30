إصابات باشتباكات مع الاحتلال في طولكرم ونابلس

انتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في مخيم عسكر القديم وفي شارع المياه المطل على المخيم. وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة، وفجروا عددا من العبوات محلية الصنع.

مواجهات مع الاحتلال في نابلس (Getty Images)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، كما اقتحمت القوات مخيم نور شمس شرق طولكرم، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المسلحين والقوات المقتحمة.

وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في مخيم عسكر القديم وفي شارع المياه المطل على المخيم.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة، وفجروا عددا من العبوات محلية الصنع.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد حسام سليم، في شارع الورش بالجبل الشمالي بنابلس، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وسبق ذلك، صدور قرار نهائي من قوات الاحتلال بهدم منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة في شباط/فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وقالت "سرايا القدس - كتيبة نابلس" في بيان مقتضب إن "مجموعات عسكر استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، وفي محيط المخيم بصليات من الرصاص".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر عن تسجيل 39 إصابة بالاختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي وأخرى نتيجة السقوط، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر.

إلى ذلك، اقتحمت قوات جيش الاحتلال، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وقامت قوات الاحتلال بتفجير أحد المنازل خلال اقتحامها المتواصل لمخيم نور شمس، فيما بلغ عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في المخيم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب: "تم استهداف قوة لجيش الاحتلال المقتحم لمخيم نور شمس بمدينة طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص".

وأفاد شهود عيان عن إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال الاشتباكات المندلعة في المخيم.

وعقب ذلك، وصلت تعزيزات جديدة لقوات الاحتلال مخيم نور شمس من جميع المداخل.

ونفذ فلسطينيون 25 عملاً مقاوماً تضمن عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، وإعطاب آلية عسكرية، إلى جانب اندلاع مواجهات في 11 نقطة بالضفة.