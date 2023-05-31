اشتيّة من القاهرة: إسرائيل تمارس "إرهاب الدولة والمستوطنين"

أشار اشتية إلى أنه "من منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا هناك أكثر من 165 شهيدا، وقطاع غزة ما زال تحت الحصار، وأيضا هناك اجتياحات لمدننا وقرانا ومخيماتنا".

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمارس "إرهاب الدولة وإرهاب المستوطنين".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي مشترك جمعه بنظيره المصري مصطفى مدبولي، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة القاهرة، على هامش عقد لقاءات موسعة بين حكومتي فلسطين ومصر.

وقال اشتية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني: "نحن ومصر شركاء في مواجهة الإرهاب التي عاشته منطقتنا، ولكن في الوقت الذي نواجه فيه هذا الإرهاب هناك دولة إرهابية في المنطقة وهي إسرائيل، التي تمارس إرهاب الدولة وإرهاب المستوطنين".

وأشار اشتية إلى أنه "من منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا هناك أكثر من 165 شهيدا، وقطاع غزة ما زال تحت الحصار، وأيضا هناك اجتياحات لمدننا وقرانا ومخيماتنا".

وأضاف: "جمهورية مصر العربية حاضنة القضية الفلسطينية وعلى أرضها ولدت منظمة التحرير الفلسطينية قبل 59 عاما"، مؤكدا "حاجة فلسطين إلى مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وتابع اشتية: "العلاقة التاريخية المتجذرة بين فلسطين ومصر، نرى تعبيرها في الموقف المصري الداعم لفلسطين في جميع المنصات والمحافل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وأضاف: "نحن شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين وأيضا بالحفاظ على الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

ودعا اشتية نظيره المصري وأعضاء حكومته، إلى "زيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن قرب".

من جانبه، أكد مدبولي، بحسب ما نقل عنه موقع "اليوم السابع" المصري "حرص الدولة المصرية؛ قيادة وشعبًا، على دعم فلسطين".

وقال مدبولي: "كما أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مهمة في قلب كل مصري"، مضيفا أن مصر "ستظل دائما داعما قويا لحقوق الشعب الفلسطيني التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

وأكد "التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت مدبولي إلى أن "السياسة المصرية لها ثوابت واضحة في هذا الشأن".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وقع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، ونطيره المصري سامح شكري، بروتوكول مشاورات سياسية بين البلدين.

جاء ذلك في مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وبحضور كل من اشتية، ومدبولي، بحسب الخارجية المصرية.

ويجري وفد وزاري فلسطيني برئاسة اشتية، زيارة رسمية للقاهرة منذ الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء.