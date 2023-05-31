مواجهات واعتقالات في الضفة

أفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيل الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظات نابلس والخليل، حيث طالت عددا من الفلسطينيين عرف منهم: الطالب في جامعة النجاح حسام اشتية من بلدة تل، والأسير المحرر محمد راسم أحمد من بلدة عصيرة القبلية، وسليم إبراهيم الجنيدي، ومحمد الباز من بلدة قوصين، ويوسف خبيصة من بلدة بيتا قضاء نابلس

واندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال لعدة مناطق في محافظة نابلس، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

وتركزت المواجهات عند المدخل الجنوبي للبلدة المعروف بـ "النشاش"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.