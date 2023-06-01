اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بنابلس وطولكرم

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث نقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان، بينما اندلعت اشتباكات في نابلس وطولكرم.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث نقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظات جنين وطولكرم ونابلس، تخللتها مواجهات عنيفة ومداهمات لمنازل واعتقال لأحد الشبان.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، واعتقلت الشاب محمد حسين أحمد كميل، بعد مداهمة منزله في البلدة قبل أن تنسحب.

وفي محافظة طولكرم، اقتحم عدد كبير من آليات الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس، شرقي المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات متقطعة.

وأطلق مسلحون الرصاص وعشرات القنابل محلية الصنع "أكواع"، كما أشعلوا عشرات الإطارات المطاطية في محاولة لإعاقة تقدم آليات الاحتلال.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وانسحبت بعد تعرضها لرشقات من رصاص المسلحين.

كما اقتحمت قوة أخرى المنطقة الغربية من المدينة، وبالتحديد منطقة شارع فطاير.

وشهدت بلدة سبسطية اقتحاما من قبل دوريات الاحتلال، وداهمت منزل رئيس البلدية محمد عازم، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا، وما لبثت أن انسحبت من البلدة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب علاء نجيب من البلدة القديمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة فلسطينية قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس، حيث أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.