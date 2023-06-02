إصابة العشرات خلال تفريق الاحتلال مسيرات في الضفة

خرجت مسيرات منددة بالاستيطان في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، من جرّاء تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان، شمال الضفة الغربية.

وخرجت مسيرات منددة بالاستيطان في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في كفر قدوم، مراد شتيوي، في بيان، إن مواطنين إثنين أصيبا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة.

وأشار شتيوي إلى أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل بقنبلة غاز، وعشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان، فيما يعتدي جيش الاحتلال على المتظاهرين ويفرقهم ويلاحقهم داخل بلداتهم.