مقتل فتاة خلال حفل زفاف في نابلس

قال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن "الشرطة والنيابة العامة، باشرتا إجراءات التحقيق في ظروف مقتل فتاة في نابلس".

قُتلت فتاة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مساء الجمعة، فيما أفادت الشرطة الفلسطينية، بأنها فتحت تحقيقا في ظروف مقتلها.

وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن "الشرطة والنيابة العامة، باشرتا إجراءات التحقيق في ظروف مقتل فتاة في نابلس".

وأضاف في بيان مقتضب، أصدره مساء الجمعة، أنه "تمّ التحفظ على عدد من المشتبه بهم".

وأفادت مصادر محلية بأن الفتاة قُتلت إثر إصابتها، خلال إطلاق نار في حفل زفاف، أُقيم في محافظة نابلس؛ وأشارت إلى أنها قُتلت إثر إصابتها "برصاصة طائشة"، في مخيم بلاطة.