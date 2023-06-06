اقتحامات للأقصى واعتقالات بالقدس

أفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات في القدس المحتلة طالت عددا من الشبان.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

إلى ذلك، شنت شرطة الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالقدس، تخللها اقتحام قوات الاحتلال عشرات المنازل وتفتيشها والبعث بمحتوياتها.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن شرطة الاحتلال اعتقلت كل من: علي عيشة، وزين مهنا، ويزن سليمي من القدس، فيما سلمت عددا من الشبان بلاغات لمراجعة مخابرات سلطات الاحتلال.