تمهيدا لهدمه: الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد معاذ المصري بنابلس

نفذ الشهيد معاذ المصري، مع الشهيد حسن قطناني، عملية إطلاق نار في الأغوار الشمالية، شرق الضفة الغربية، يوم 7 نيسان/ أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاث إسرائيليات.

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قياسات منزل عائلة الشهيد معاذ المصري في مدينة نابس بالضفة الغربية المحتلة. وهو أحد منفذي عملية الأغوار.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد معاذ المصري في شارع تل، وأخذ قياسات هندسية داخله، تمهيدًا لهدمه.

ونفذ الشهيد معاذ المصري، مع الشهيد حسن قطناني، عملية إطلاق نار في الأغوار الشمالية، شرق الضفة الغربية، يوم 7 نيسان/ أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاث إسرائيليات.

واستشهد معاذ المصري إلى جانب الشهيد حسن قطناني، وإبراهيم أحمد محمد جوري، في الـ 4 من أيار/مايو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت مع الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس.