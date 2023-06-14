يعبد: اشتباكات وإصابة فتاة بشظايا رصاص الاحتلال

استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي وأصابت عدد من المنازل في بلدة يعبد.

أصيبت فتاة فلسطينية مساء الأربعاء بشظايا الرصاص الحي إثر اشتباكات مسلحة وقعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب جنين.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل مباشر تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة وإصابة فتاة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي وأصابت عدد من المنازل في بلدة يعبد.

وأفيد بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف على مدخل يعبد، ومنعت دخول طواقمها من الدخول إلى البلدة.

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة يعبد لليوم الثاني على التوالي، إذ أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى البلدة بالسواتير الترابية، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية واستولت على كاميرات مراقبة.