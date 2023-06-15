الاحتلال يهدم منزلا ببيت جالا ومستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام بالخليل

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقة بئر عونة، وهدمت منزل عائلة ماهر رزق زرينة، المكون من طابق واحد، والذي تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منزلا في منطقة بيت جالا قضاء بيت لحم، بينما قامت عصابة من المستوطنين بمهاجمة رعاة الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في مدينة بيت جالا محمد حميدة، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة بئر عونة، وهدمت منزل عائلة ماهر رزق زرينة، المكون من طابق واحد، والذي تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن هذه المرة الخامسة التي يهدم فيها الاحتلال منازل لعائلة زرينة في الموقع ذاته.

وداهمت قوات الاحتلال خربة أم الجمال في الأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وشرعت بتفكيك بركسات وخيام سكنية، وحالت دون وصول الفلسطينيين إلى المنطقة.

يأتي ذلك، فيما هاجم مستوطنون، رعاة أغنام واعتدَوا عليهم ومنعوهم بقوة السلاح من دخول مراعيهم بمنطقة الثعلة في مسافر يطا جنوب الخليل‏.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة، إن مجموعة مسلحة من مستوطني "كرمئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا، هاجمت رعاة الأغنام من عائلة عوض مخامرة واعتدت عليهم، وطاردت مواشيهم، ومنعتهم من دخول مراعيهم بمنطقة الثعلة بتهديد السلاح.

وأضاف أن المستوطنين أدخلوا قطعان ماشيتهم إلى حقول الفلسطينيين، ما أدى إلى إتلافها.

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اعتداءاتهم بحق الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لحرمانهم من المراعي وزراعة أراضيهم، وضرب الثروة الحيوانية التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لهم، والتضييق عليهم وتهجيرهم عن أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح توسعة الاستيطان.