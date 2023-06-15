جبل المكبر تفقد اثنين من أبنائها في حادثي عمل

أعلنت في جبل المكبّر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، اليوم، وفاة اثنين من أبنائها في حادثي عمل. وسادت أجواء من الحزن والأسى القرية.

فقدت قرية جبل المكبّر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، اليوم الخميس، اثنين من أبنائها في حادثي عمل، وهما خالد عويسات، وأسيد جعابيص.

وفي التفاصيل، توفي خالد محمد عبده عويسات إثر إصابته في حادث عمل في جبل أبو غنيم، صباح اليوم. وكان الضحية قد أصيب بجروح بالغة الخطورة خلال عمله، واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته على الرغم من كل المحاولات لإنقاذ حياته.

وتوفي الشاب أسيد عبد صابر جعابيص، اليوم، متأثرا بإصابته في حادث عمل تعرض له قبل أسابيع، إذ سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

37 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 37 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.