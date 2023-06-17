الاحتلال يعتدي على طفل ويعتقله قرب جنين ومواجهات في حوسان

وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم، فيما جرى الاعتداء على طفل من بلدة عرابة جنوب جنين.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت بالضرب على طفل من بلدة عرابة جنوب جنين، ثم أقدمت على اعتقاله.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الطفل محمد شاهين العارضة (13 عاما) قبل أن تعتقله بحجة قيامه بتصوير قوات الاحتلال أثناء اقتحام البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى طورة وكفيرت وتعنك ورمانة وعانين وزبوبا في محافظة جنين.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين.