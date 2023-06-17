الاحتلال يوقف العمل ببناء منزل ويستولي على حفار بمسافر يطا

قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء منزل للمواطن نايف علي طعيمات، في قرية الزويدين، واستولت على حفار يعود للمواطن موسى محمود العدرة، كان يعمل في المكان.

أوقفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل ببناء منزل واستولت على حفار في قرية زويدين، بمسافر يطا.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء منزل للمواطن نايف علي طعيمات، في قرية الزويدين، واستولت على حفار يعود للمواطن موسى محمود العدرة، كان يعمل في المكان.

وأضاف أن المنطقة التي يُشيد فيها البناء تقع في منطقة المخطط الهيكلي للقرية، ولم يسبق أن أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل فيها.

وفي سياق متصل، كانت قد سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب جبل الخليل، بعد أن صادقت المحكمة العليا على طرد السكان الفلسطينيين الأصلانيين من هذه، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق النار الحي.

والبؤر الاستيطانية العشوائية هذه على شكل مزارع يوجد في كل واحد منها قطيع من المواشي على الأقل، وأقيمت بالقرب من البؤر الاستيطانية العشوائية "متسبي يائير" و"أفيغيل" و"حَفات ماعون"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مستوطن في مسافر يطا قوله إن مستوطنين وضباط في جيش الاحتلال قالوا له إنه تم منح أصحاب قطعان المواشي الإسرائيليين تصريحا بالرعي في مسافر يطا. ورفضت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لجيش الاحتلال التعقيب على السماح للمستوطنين برعي المواشي في هذه المنطقة.

وأقيمت اثنتين من البؤر الاستيطانية العشوائية قبل مصادقة المحكمة العليا على طرد الفلسطينيين من مسافر يطا، في أيار/مايو العام الماضي، بينما أقيمت ثلاثة من البؤر الاستيطانية الأخرى على الأقل بعد قرار المحكمة.