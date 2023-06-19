حسين الشيخ يلتقي وفدا أميركيًّا في رام الله ويطالب بالضغط على إسرائيل

طالب الشيخ الوفد الأميركي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة، والالتزام بمخرجات العقبة وشرم الشيخ التي لم تعد قائمة في ظل التنصل الإسرائيلي منها.

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الإثنين، وفدا أميركيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية، باربرا ليف.

‏وطالب الشيخ الوفد الأميركي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة، والالتزام بمخرجات العقبة وشرم الشيخ التي لم تعد قائمة في ظل التنصل الإسرائيلي منها، كما طالب الإدارة الأميركية بالتحرك الفعلي في إطلاق مبادرة سياسية تجبر إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على حل الدولتين، ابتداء من وقف الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية وسفك دماء الفلسطينيين.

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار بعقد المؤتمرات الخماسية، إن لم يكن هناك تطور فعلي وإيجابي ملموس على أرض الواقع.

الجانبان خلال اللقاء ("وفا")

‏وأبلغ الشيخ المسؤولة الأميركية، بأن "القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا هاما، وستتخذ قرارات وإجراءات ردا على القرارات الإسرائيلية وتصعيدها".

‏بدورها، عبرت ليف عن قلق الإدارة الأميركية من الوضع الأمني، وتحدثت عن الجهود الأميركية المبذولة والاتصالات المكثفة التي يتم إجراؤها للتهدئة، وطالبت الطرفين بالعودة إلى المسار التفاوضي، وأنها ستقوم بالتشاور مع الطرفين خلال فترة زيارتها.

‏وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية آندرو ميلير.