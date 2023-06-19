مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمدد اعتقال 4 مقدسيين

كثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومخططاتهم التهويدية، بما فيها مخطط التقسيم مكانيا.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما مددت محكمة الاحتلال، اعتقال أربعة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل عن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومخططاتهم التهويدية، بما فيها مخطط التقسيم مكانيا.

وعلى صعيد التضييق على المقدسيين وملاحقتهم، مددت محكمة الاحتلال، اعتقال أربعة مقدسيين من مدينة القدس.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الشاب جمال خالد البطل إلى 18 تموز/يوليو المقبل، لافتا إلى أنه كان اعتقل عام 2019، وقضى 12 يوما في السجون، ومن ثم حول للحبس المنزلي لمدة عامين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 اعتقاله، وأفرج عنه بعد حوالي شهر، إلا أنه سلم نفسه من جديد في آذار/مارس الماضي.

وفي سياق متصل، مددت المحكمة اعتقال الفتيين محمد عديلة وسعيد الغول من بلدة سلوان ليوم الأربعاء المقبل، علما أنهما اعتقلا، أمس الأحد، من منزليهما في حي السويح بالبلدة.

كما مددت اعتقال الشاب أنس الصفدي من البلدة القديمة بالقدس لتاريخ 18 تموز/يوليو المقبل.