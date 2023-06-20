شهيد متأثرا بإصابته بعدوان الاحتلال على جنين

ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 6 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال.

استشهد أمجد الجعص (48 عاما)، من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، أمس الإثنين، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهد الجعص والد الشهيد وسيم في مستشفى رفيديا بنابلس، حيث كان يرقد للعلاج متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، أمس الإثنين، في جنين.

يذكر أن نجله وسيم الجعص (22 عاما)، استشهد في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، حيث استشهد في حينه 10 فلسطينيين.

الشهيد أمجد الجعص (فيسبوك)

وبذلك ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 6 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال.

والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ 120 آلية عسكرية معززة بطائرات "أباتشي"، قد اقتحمت، فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

كتيبة جنين: سلاحنا مشرع بكل الساحات

أكدت كتيبة جنين أن "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات، وأننا سائرون على درب الشهداء ووصاياهم وخلف الشهيد القائد أبو محمد طارق عز الدين".

وقالت الكتيبة في مؤتمر صحافي مقتضب، مساء الإثنين، في مخيم جنين: "نؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد، حتى تحرير كامل تراب فلسطين".

ودعت إلى أن يكون "اليوم الثلاثاء يوما لاستمرار الحياة التعليمية والاقتصادية على مستوى الوطن"، مؤكدة أنه من "منطلق حرصنا على أبناء شعبنا وعلى مصالحهم وعلى أرزاقهم في كل حين ولا سيما في هذه الأيام الفضيلة".

حطام عدد من آليات الاحتلال العسكرية

وختمت الكتيبة مؤتمرها: "نجدد عهدنا ووفاءنا لقائد مسيرتنا القائد زياد نخالة، ونقول له إن أبنائك في كتيبة جنين سيظلون يلقنون العدو الدروس والصفعات لهذا الكيان المسخ ".

واستعرضت الكتيبة خلال المؤتمر حطام عدد من آليات الاحتلال العسكرية التي قالت إنها استهدفتها بعبوات "التامر"، خلال معركة بأس الأحرار في جنين.

ويأتي المؤتمر الصحافي عقب معركة شنتها فصائل المقاومة في مدينة ومخيم جنين استمرت لعشر ساعات تقريبا، تعرض خلالها الاحتلال لكمين محكم من المقاومة دمرت فيه 7 آليات عسكرية.

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