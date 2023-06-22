مواجهات واعتقالات بالضفة وإضراب شامل في جنين

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيرة شمال المدينة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما عم الإضراب الشامل مدينة جنين.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيرة شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين، وكانت قد أغلقت شارع جنين الناصرة بعد إعلانه منطقة عسكرية عقب اغتيال الشهداء، فيما كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدتي يعبد وعرابة البلدات المجاورة.

وشارك مئات الفلسطينيين في ساعة متأخرة في مدينة ومخيم جنين، بمسيرة حاشدة نحو منازل ذوي الشهداء الثلاثة الذي ارتقوا بقصف الاحتلال لسيارتهم.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل فتى، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في يده، ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى يزن جبر الحسنات، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد أمجد أبو سنينة من واد الهرية جنوب الخليل، وصامد عبد الحميد جوابرة، من مخيم العروب، كما فتشت منزل موفق طه في منطقة واد الهرية، وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من جنين وأريحا.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم الشاعر وأحمد رحّال بعد اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

كما ونصبت حاجزا عسكريا بالقرب من قرية زبدة، وأوقف الجنود المركبات وفتشوها.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله علان من مخيم عقبة جبر في أريحا.

ونفذ فلسطينيون 52 عملا مقاوما، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة في موقعين، و13 عملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم 7 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 26 نقطة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من القدس، ورام الله وطوباس وطولكرم وقلقيلية وجنين، وبيت لحم ونابلس والخليل.