الضفة: عشرات الإصابات بينها بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال

اندلعت المواجهات إثر اقتحام مجموعات من المستوطنين جبل صبيح، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحماية جنود الاحتلال.

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني وحالات اختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

في كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين جرى علاجهم ميدانيا.

وشارك المئات من كفر قدوم في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في جميع المحافظات، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، مرددين الشعارات الوطنية المنددة بجرائم المستوطنين ومطالبين بتصعيد المقاومة الشعبية.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب جبل صبيح.

واندلعت المواجهات إثر اقتحام مجموعات من المستوطنين جبل صبيح، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحماية جنود الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع نحو المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وعند حاجز زعترة جنوب نابلس، أطلقت قوات الاحتلال النار على يهودية، وذلك بعدما أفادت التقارير الإسرائيلية الأولية بأنها "مخربة حاولت تنفيذ عملية طعن"، وسرعان ما تبين أنها حاولت الانتحار، على ما يبدو.