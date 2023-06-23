المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدات عدة بالضفة الغربية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة.

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات لفلسطينيين، عند مدخل قرية بيتين الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند المدخل الرئيسي لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل دير دبوان الرئيسي شرق رام الله، عقب محاولة المستوطنين اقتحام البلدة.

ووفقا لـ"وفا" حاول مستوطنون التسلل إلى البلدة من مدخلها الرئيسي وأشعلوا النيران عند المدخل، وتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة تجاه الشبان، والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق.

وهاجم مستوطنون، مساء الخميس، منازل المواطنين في سنجل شمال رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في "حارة المزيرعة" في سنجل، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبروهم على الفرار من المكان.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل الذين هبّوا لحماية بلدتهم من هجوم المستوطنين المدججين بالأسلحة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أطراف البلدة لتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، وصفت إصابته بالطفيفة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

ونقلت "وفا" عن رئيس المجلس المحلي، مروان صباح، قوله إن المستوطنين هاجموا منزلين يقعان على مدخل القرية، وحطموا محتوياتهما.

ولفت إلى أن شبان القرية تصدوا للمستوطنين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مفترق عين أيوب في قرية رأس كركر، غرب رام الله.