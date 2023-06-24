شهيد في نابلس وقوات الاحتلال تقتحم يعبد وعرابة

أعلنت مؤسسات وفعاليات مخيم عسكر القديم بنابلس عن الإضراب والحداد الشامل في أعقاب استشهاد إدريس.

استشهد الشاب طارق موسى خليل إدريس (39 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت تصديا لاقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد إدريس، بعد وصوله إلى المستشفى العربي التخصصي بنابلس مصابا برصاصة في البطن.

الشهيد طارق إدريس

وأعلنت مؤسسات وفعاليات مخيم عسكر القديم بنابلس عن الإضراب والحداد الشامل في أعقاب استشهاد إدريس.

وفي بلدتي يعبد وعرابة قضاء مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فتى وشابا عقب ملاحقتهما وإطلاق النار عليهما.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، بعد إصابته بالرصاص ونقله بمركبة عسكرية إسرائيلية إلى جهة مجهولة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وأطلقت النار تجاه الشبان، قبل أن يلاحق فتى ويعتقل من داخل أحد المنازل ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وفجر السبت، استشهد الشاب إسحاق حمدي أمين العجلوني من كفر عقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.