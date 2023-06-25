مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب جنين

اندلعت اشتباكات فجر اليوم الأحد، بين مسلحين وقوات الاحتلال في منطقة "الحرش" غرب جنين، فيما استهدف مسلحون طائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مخيم جنين بوابل كثيف من الرصاص.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب جنين.

واندلعت اشتباكات فجر اليوم الأحد، بين مسلحين وقوات الاحتلال في منطقة "الحرش" غرب جنين، فيما استهدف مسلحون طائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مخيم جنين بوابل كثيف من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وفتيين من بلدتي يعبد وعرابة، جنوب غرب جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين ريان طه حمارشة، ووسام نور زيد الكيلاني الذي اعتدت عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة يعبد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل كريم أنور تلالوة (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة عرابة.

واندلعت مواجهات في البلدتين بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان أبو غوش شقيق الشهيد حسين أبو غوش، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمخيم قلنديا.

يأتي ذلك، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال المواجهات الليلية التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

واندلعت المواجهات في "منطقة المطينة" عند المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من السكان بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأصيب شاب، في هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين عند مفترق عين أيوب قرب بلدة رأس كركر قضاء رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين تجمعوا على مفترق عين أيوب قرب بلدة رأس كركر، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة الشاب بهاء عبسي بجروح في الرأس والوجه، نقل إثرها إلى المستشفى، كما لحقت أضرار في المركبة التي كان يستقلها.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال عند منتصف الليل حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.

وأفاد سكان من البلدة، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي تشكل حاجزا عسكريا دائما على مدخل البلدة، أمام المركبات المارة، في الوقت الذي تواجدت فيه المركبات العسكرية وشرطة الاحتلال في المكان.

ونفذ فلسطينيون 19عملا مقاوما تضمنت عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، في الضفة، أدت لوقوع إصابات في صفوف الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق مركبة عسكرية و4 عمليات تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 10 نقاط.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال، إذ نفذ المقاومون 1025 عملا مقاوما، خلال شهر أيار/مايو الماضي، تصدرتها محافظة نابلس بواقع 225 عملا تلتها الخليل بـ 148.