مصرع 57 فلسطينيا بحوادث سير بالضفة الغربية منذ مطلع العام

أضاف ارزيقات أن 8703 حوادث وقعت منذ بداية العام الحالي، كانت النسبة الأعلى منها في محافظة رام الله والبيرة بـ 2159 حادثا، ثم محافظة نابلس بـ 1515 حادثا، ثم في محافظة جنين بـ 1030 حادثا.

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن 57 فلسطينيا لقوا مصارعهم، وأصيب 5818، بينهم 134 بجروح خطيرة، نتيجة حوادث السير التي وقعت في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

وأضاف ارزيقات أن 8703 حوادث وقعت منذ بداية العام الحالي، كانت النسبة الأعلى منها في محافظة رام الله والبيرة بـ 2159 حادثا، ثم محافظة نابلس بـ 1515 حادثا، ثم في محافظة جنين بـ 1030 حادثا.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات الأعلى كانت في محافظة الخليل، حيث سجلت 11 حالة وفاة حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي.

ولفت ارزيقات إلى أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت وفاة 69 فلسطينيا، وإصابة 8568 آخرين في 8346 حادث سير.

وأكد أن أغلب الحوادث وقعت في الطرقات الخارجية من المحافظات، وأسباب الحوادث جاءت نتيجة للسرعة الزائدة أو التجاوز الخاطئ، أو لعدم ترك المسافة القانونية بين المركبة والأخرى، أو لعدم إجراء الصيانة الدورية للمركبات، أو لعدم الانتباه إلى المشاة على الطرقات، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال خلال القيادة.

وناشد ارزيقات السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير، وشاخصات المرور، وقيادة المركبات وفق ظروف الطرق، مشدداً على ضرورة القيادة بالسرعة المناسبة، حتى يتمكن السائق من السيطرة على مركبته.

وأمس السبت، لقي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، بالإضافة إلى شخصين آخرين أحدهما أسير محرر مصارعهم في حادث سير مروع قرب بلدة جماعين جنوب نابلس.