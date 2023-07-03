الضفة والقدس: إصابات في مواجهات مع الاحتلال إثر العدوان على مخيم جنين

أصيب فلسطينيون بجروح حالات اختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين، وذلك تنديدا بالعدوان على مخيم جنين.

اندلعت مواجهات مساء الإثنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة إثر عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة نحو 100 جريح.

في بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين من جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة خرجت دعما وإسنادا لأهالي جنين والمخيم.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات اندلعت في منطقة "عصيدة"، عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وقمعها المسيرة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأطراف السفلية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز نحو منازل المواطنين بشكل متعمد، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق بينهم أطفال جرى علاجهم ميدانيا.

وفي مخيم شعفاط وبيت اجزا وبيت دقو شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيت اجزا، أطلق خلالها مستوطن النار صوب الشبان دون وقوع إصابات.

وعلى مدخل قرية بيت دقو، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

وفي حوسان غرب بيت لحم، تركزت المواجهات في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس، ومنعت الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

وفي طولكرم، نظمت مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين مخيمها، إذ رفع المشاركون العلم الفلسطيني وجابوا شوارع المدينة، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وعدوانه ضد أهالي جنين ودعوا العالم إلى التدخل لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وسبق المسيرة وقفة حاشدة وسط ميدان جمال عبد الناصر، ترحم فيها المشاركون على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في مخيم جنين، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اندلعت مواجهات عند منطقة "المفتاح" على المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفلين (10 و14 عاما)، بالرصاص في الأطراف السفلية نقلا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت في بيت لحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي جنوب نابلس، أصيب 19 مواطنا بينهم رضيع بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز حوارة العسكري.

وفي رام الله، شارك المئات في مسيرة غاضبة خرجت من دوار المنارة وجابت شوارع المدينة، ردد المشاركون خلالها الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال.

وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا، وقرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب خلالها عدد من المواطنين برصاص الاحتلال.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية منددة بعدوان الاحتلال على مخيم جنين.

وخرجت المسيرة من مخيم عايدة شمالا، وصولا إلى منطقة "باب الزقاق" ومن هناك انطلق المشاركون عبر شارع القدس – الخليل الرئيس، وعند وصولهم إلى المدخل الشمالي لبيت لحم قمعتهم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.