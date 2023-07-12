عبّاس يصل جنين ويزور مقبرة الشهداء

يرافق عبّاس في الزيارة؛ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج.

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إلى جنين، لـ"تفقد أوضاع المواطنين، ولمتابعة سير العمل بإعادة إعمار جنين ومخيمها"، إثر الدمار والخراب الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان في استقبال عباس لدى وصوله جنين، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ومحافظ جنين، أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ويرافق عبّاس في الزيارة؛ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج.

ووضع عباس، إكليلا من الزهور في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين.

ويذكر أن مقبرة الشهداء الجديدة، تضم جثامين تسعة شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وكان قد قال مصدر لـ"ألترا فلسطين"، أمس الثلاثاء، إنّ زيارة الرئيس عباس المنتظرة لجنين، هي زيارة طبيعية تأتي في ظل الاعتداء الإسرائيلي على المدينة ومخيمها".

وأضاف أن الهدف من الزيارة "تفقّد الأهالي والاطلاع على احتياجاتهم، ومساندتهم والتأكيد على صمودهم ومساندتهم أمام ماكينة الاحتلال التي حاولت تدمير المخيم".